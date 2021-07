O vídeo está a fazer furor na internet: Carros a circular debaixo de chuvas torrenciais no Dubai, que atingiu recentemente os 50 graus Celsius. O motivo do entusiasmo dos internautas é que os cientistas no país do Médio Oriente estão a fazer chover - Artificialmente, pois claro, que a tempestade resulta de um dos mais recentes esforços dos Emirados Árabes Unidos para aumentar a precipitação numa nação em que o deserto ocupa uma boa parte do território, e onde chove apenas alguns dias por ano, e dificilmente no Verão.

A nova tecnologia usada pelos cientistas recorre a drones que aumentam a precipitação no país através da libertação de cargas eléctricas nas nuvens para que se agrupem e formem chuva.

A operação foi desenvolvida em termos técnicos pela Universidade de Reading, no Reino Unido, segundo o jornal The Independent, e a chuva é criada usando tecnologia de drones que liberam as tais cargas elétricas nas nuvens para que se agrupem e formem chuva, que cai no solo na forma de gotas maiores, em vez de evaporarem, algo que costuma acontecer com as gotas mais pequenas que se formam nos Emirados Árabes Unidos, onde as temperaturas são elevadas e as nuvens altas.

"O que estamos a tentar fazer é tornar as gotículas que se encontram dentro das nuvens grandes o suficiente para que, quando caírem da nuvem, sobrevivam até chegarem à superfície", disse a investigadora e meteorologista Keri Nicoll, à cadeia de televisão CNN, em Maio, quando a sua equipa se preparava para começar a testar os drones perto do Dubai.

Desde 2017 que os Emirados Árabes Unidos investem em projectos para aumentar a chuva, estando a ser exploradas várias opções, do uso de sal ao de químicos. No entanto este método, que também pode ser utilizado pelo motivo inverso, tentando conter a chuva e impedindo enchentes, será, se se revelar, como parece, eficaz, o mais amigo do ambiente, estando já a ser testado na China e Índia.