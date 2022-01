Com o ex-Presidente dos Estados Unidos da América foram intimados para depor, pela procuradora de Nova Iorque, Letitia James, os seus dois filhos mais velhos e mais conhecidos pelas suas fortes ligações ao mundo dos negócios, Ivanka Trump e Donald Trump Jr.

O histórico da família Trump no universo dos negócios remonta há largas dezenas de anos e foi iniciado pelo pai do ex-Presidente, Fred Trump, nascido em 1905 e falecido em 1999, na área do imobiliário, em Nova Iorque, em meados do século XX mas com mais vigor e resultados na década de 1980, onde estiveram particularmente envolvidos na reconstrução de largas áreas degradas da cidade.

Com Donald, Donald Jr. e Ivanka a depor, a Justiça norte-americana vai querer apurar se, como, por exemplo, jornais como o New York Times (NYT) e Washington Post já divulgaram com recurso a documentação a que tiveram acesso, a família do 45º Presidente dos EUA tinha ou não montado um esquema complexo para fugir aos impostos.

Como o Novo Jornal noticiou em Setembro de 2020, com base numa notícia do NYT, Trump não pagou quaisquer impostos nos últimos 10 anos antes de chegar à Casa Branca e no ano em que foi eleito, 2016, pagou apenas 750 USD, tendo o mesmo jornal avançado que há dezenas de anos que Donald tem fugido a pagar impostos e quando o fez foi em valores irrisórios.

Nesta intimação da procuradora Letitia James Trump e os seus filhos mais velhos vão ter de responder a questões complexas e que podem deixar de rastos a multimilionária família que já "mandou" nos EUA, no decurso de uma investigação aos bens patrimoniais dos Trump, como avançou nas últimas horas a Associated Press.

Mas como sempre acontece. Trump não vai ceder sem luta, até porque o ex-inquilino da Casa Branca tem à ilharga um outro problema que pode mesmo ser mais grave ainda, que é o caso do assalto ao Congresso a 06 de Janeiro de 2021, quando milhares de apoiantes de Trump invadiram o Capitólio com essas imagens a correr o mundo ao mesmo tempo que eram avançados dados que permitiam perceber que fora o ainda Presidente quem dera a ordem para o "ataque" do qual resultaram cinco mortos, entre estes dois polícias.

Donald Trump, republicano, e os filhos vão, como aponta a generalidade da imprensa dos EUA, avançar com os truques judiciais costumeiros de forma a evitar ir depor perante Letitia James, uma procuradora democrata de Nova Iorque que lhe quer vasculhar as contas dos últimos anos, largos anos...

Isto, porque também agora se ficou a saber que Trump já tinha sido antes intimado mas conseguiu evitar fazê-lo através de ardilosos artifícios postos em campo pelos seus advogados, o que poderá resultar numa batalha judicial prolongada no tempo, embora alguns analistas admitam que Trump poderá querer evitar essa exposição pública que vai atrair ainda mais as atenções dos media para a sua Trump Organization, que já estão de orelhas em pé devido ao caso do assalto ao Capitólio.

Mas este caso pode ganhar ainda mais notoriedade porque, paralelamente, corre um processo intentado por Donald contra Letitia num tribunal federal onde acusa a procuradora de estar por detrás de um esquema para o difamar e aos seus sócios e destruir a sua holding, a Trump Organization.