Uma explosão no sudoeste do Gana, África Central, como nunca tinha sido ouvida na região, deixou em escombros mais de 500 casas, uma cratera gigantesca e um número indeterminado de mortos, estando, para já, enquanto decorrem ainda as operações de socorro, confirmados 17 e centenas de feridos.

Um camião carregado de explosivos destinados a uma das maiores minas de outro do Gana explodiu quando chocou de frente com um motociclista, varrendo praticamente do mapa uma bairro inteiro, com mais de 500 habitações, na localidade de Apiate, perto da cidade mineira de Bogoso, cerca de 350 quilómetros da capital, Acra.

Este acidente teve lugar ao final do dia de sexta-feira e as operações de socorro continuavam ao final da manhã deste sábado, com o Exército e a polícia destacada para o local em busca de possíveis sobreviventes por encontrar entre os infindáveis escombros que resultaram da explosão.

O Presidente do Gana, Nana Addo, já considerou este acidente como um momento de grande infelicidade para o país, prometendo o apoio incondicional do seu Governo às vítimas.