A noite de Sábado para Domingo foi o período de maior intensidade do Batsirai, cujos ventos atingiram, à chegada a terra, mais de 160 kms/h, tendo destruído centenas de habitações, fazendo, até ao momento, 20 mortos mas há um número elevado de desaparecidos que ainda estavam por encontrar a meio da tarde de segunda-feira,07.

O Gabinete de Gestão de Riscos e Catástrofes de Madagáscar emitiu um boletim onde explica que a maior parte das mortes provocadas por este ciclone, o segundo a embater nesta ilha em cerca de duas semanas, resultou do colapso de casas na cidade de Ambalavao, situada a mais de 450 kms a sul de Antananarivo.

Uma das localidades situadas no local de entrada do Batsirai no país, oriundo do Oceano Índico, Mananjary, com perto de 30 mil habitantes (na foto), ficou devastada pelos seus ventos, segundo relatam os media locais e as agências de notícias internacionais.

Uma grande parte do país está sem electricidade.