Médio Oriente: Líder do Hezbollah anuncia "estado de guerra" e reconhece "superioridade tecnológica" a Israel

Numa muito aguardada declaração feita esta tarde de quinta-feira nas redes sociais, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que o ataque com os pagers e walkie talkies feito por Israel no sul do Líbano e na Síria é "uma declaração de guerra".