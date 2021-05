Uma embarcação de passageiros com excesso de lotação afundou nas águas do Rio Níger, na Nigéria, na quarta-feira, sendo que apenas 20 pessoas foram resgatadas temendo as autoridades que mais de 150 tenham morrido afogadas.

Horas depois do naufrágio do navio que transportava mais de 180 pessoas mas cuja capacidade máxima não superava as 80 pessoas, a quase totalidades das pessoas a bordo ainda não tinham sido encontradas e já hoje as autoridades nigerianas disseram aos jornalistas que temem que os desaparecidos tenham morrido afogados e permaneçam sob as águas do Rio Nìger.

Este navio viajava entre os estados do Níger Central e Kebbi quando se afundou devido a causas ainda por apurar, embora seja já sabido que as mais de 180 pessoas que transportava ultrapassavam largamente a sua capacidade máxima e que isso, a que se soma a carga, deve er contribuído para a tragédia.

E entre estas que seguiam a bordo, numa situação de sobrelotação mas que é normal por estas paragens, apenas 20 foram já encontradas vivas, quatro foram retiradas da água já mortas e as restantes, pelo menos 156, segundo avançam as agências, permaneceram debaixo de água com o ferry boat naufragado.

Este é um dos mais mortíferos naufrágios na Nigéria em muito tempo embora este tipo e acidentes sejam comuns nos rios do país, o mais populoso de África, devido à permanente sobrelotação e à gritante falta de manutenção das embarcações.