Ao contrário do resultado global das eleições legislativas portuguesas, onde o Partido Socialista (PS) ganhou com maioria absoluta, os eleitores que votaram nos dois consulados em Angola deram a "vitória" ao Partido Social Democrata (PSD), o segundo lugar aos socialistas e o 3º lugar no pódio foi para o Chega, um partido da extrema-direita que defende políticas fortemente restritivas para a imigração em Portugal.

Com 47,56% dos votos, o que equivale a 370 dos 778 eleitores que exerceram esse direito, entre 18 mil inscritos, correspondente a uma abstenção de quase 95%, o PSD foi o partido mais votado nos dois consulados em Angola.

Em segundo lugar ficou o PS, com 29,18 % da votação, o que corresponde a 227 votos, e em terceiro o Chega, que levou 64 eleitores portugueses em Angola (8,23%) a nele votar para eleger o XXIII Governo constitucional desde que aquele país europeu realizou as suas primeiras eleições em democracia decorria o ano de 1976, que puseram fim a perto de meio século de uma ditadura fascista e racista e na qual o partido que agora foi o 3º mais votado, no global dos resultados, ampara uma boa parte do seu discurso político.

A Iniciativa Liberal foi o 4º mais votado, com 55 votos e a coligação que integra o Partido Comunista Português, a CDU foi a 5º mais votada, com 14 votos, seguindo-se o CDS com 10 votos e o Bloco de Esquerda, com sete votos.

Quanto aos resultados totais das eleições legislativas portuguesas que tiveram lugar a 30 de Janeiro, o PS conquistou a maioria absoluta, com 119 dos 230 deputados, dois dos quais eleitos no estrangeiro, tendo o PSD conseguido o segundo lugar e o Chega o terceiro e último lugar no pódio.

O XXIII Governo constitucional português, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, que já governa o país há seis anos, toma posse nos últimos dias de Fevereiro, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, proceder à sua indigitação, depois de ouvir todos os partidos com assento parlamentar.