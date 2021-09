Presidente do Brasil ameaça ir à AG da ONU contra as normas de segurança anti-Covid-19 exigidas - Bolsonaro recusa vacinar-se e pode ver interdita a sua entrada no edifício das Nações UNidas

Os debates a sério da 76ª Assembleia-Geral da ONU (AGNU), com a presença de Chefes de Estado e de Governo, começam na próxima semana, mas o Presidente do Brasil já começou a "abrilhantar" a reunião anual do mundo ameaçando ir sem estar vacinado contra a Covid-19, mesmo sabendo que a exigência de um certificado de imunização faz parte do arsenal das medidas de segurança.