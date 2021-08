O acidente, que teve lugar na noite de Sábado para Domingo, provocou um enorme incêndio, que acabou por fazer a maior parte das vítimas mortais, calcinadas, perto de Kibuba, localidade próxima da conhecida Ponte Kwango, na província com o mesmo nome, a pouco menos de 200km de Kinshasa.

O chefe da polícia local, capitão Antoine Pululu, disse aos jornalista da AFP que as autoridades e os bombeiros que estiveram no local pouco mais conseguiram que recuperar ossos calcinados das vítimas devido à intensidade e dimensão do fogo que sucedeu ao embate frontal na denominada Estrada Nacional 1.

Esta via é uma das mais usadas na RDC e uma das que tem sido palco dos mais violentos e mortais acidentes rodoviários, sendo que este país que faz fronteira com Angola é um dos que apresenta maior sinistralidade rodoviária e fluvial, visto que as estradas foram sendo abandonadas devido à falta de manutenção, sendo que alguns milhares de quilómetros foram literalmente engolidos pela vegetação, ou estão intransitáveis, e os rios emergiram como as alternativas mais viáveis.