RDC: Exército trava in extremis golpe de Estado militar - Duas dezenas de mortos durante tiroteio em Kinshasa

As Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) travaram uma tentativa de golpe de Estado militar em Kinshasa neste fim-de-semana, com um balanço de vinte mortos durante o forte tiroteio que se ouviu no bairro La Gombe, onde estão residências e instituições do Estado congolês na capital do país, informaram fontes oficiais citadas pelos media locais.