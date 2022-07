O meu sogro, o velho Roque, Manuel Martins Roque, de seu nome de baptismo, era ateu e homem de esquerda. Não baptizou as filhas, e, mesmo quando soube que ia morrer, numa longa agonia, em que esperou, de clínica em clínica, ser atendido num sábado, dia 30 de Dezembro, na nossa mui querida cidade de Luanda, sem que tenha sido visto por nenhum cardiologista, até expirar, não viveu o drama de Jean Barois, não chamou o padre, nem pediu para que lhe fossem rezadas missas no post-mortem.

O meu sogro abriu-me a janela de uma sociedade colonial, em Luanda, que eu não conhecia. A dos que, estando profundamente imersos na afluente sociedade que então florescia, tinham preocupações nacionalistas e aspiravam à independência de Angola. Nomes como os Costas da SADIL - patronos, importantes e discretos, de tantos, brancos e negros, que precisavam de apoio para prosperar, incluindo ele, que passou de mecânico-assalariado para proprietário de um pequeno comércio, com a sua ajuda -, Felisberto Lemos, o homem da LELLO, Beto Van-Dúnen e Diógenes Boavida - personalidades ligadas ao nacionalismo angolano, futuros dirigentes - privaram com ele, num ambiente em que os riscos eram percebidos, e uma chamada à PIDE, felizmente sem consequências, serviu, que mais não fosse, para o confirmar.

O meu sogro, que vinha de raízes operárias, e em menino lia o jornal para o avô, que lho pedia, pois era analfabeto, obteve o diploma da 4.ª classe, ensino quase superior na empobrecida sociedade portuguesa dos seus dias de infância e juventude, e teve nas bibliotecas populares itinerantes que existiam na altura, a contracorrente da cultura de submissão que então se pregava, o néctar de que abundantemente se alimentou. Talvez não se vestindo tão a rigor como Maquiavel - como reza a estória do seu encontro diário com as mentes sábias do mundo do pensamento, durante o seu período de exílio -, o meu sogro leu tudo o que lhe era servido, onde predominavam os autores portugueses, como Redol e Aquilino, e os franceses, Balzac e, especialmente, Zola, que tão bem descreveu o mundo real do seu tempo, pintando a cores de cinzento e negro a vida do proletariado com que ele, naturalmente, se identificava.

Ajudando o pai, mestre-de-obras, o meu sogro chegou à idade militar e teve a sorte de ir para uma unidade onde tirou o curso de mecânico, passaporte para um futuro diferente do dos seus. Terminado o período militar, veio para Angola, e foi mecânico nas oficinas da Renault (Alfredo Matos) e VW-Mercedes (Guérin), o que lhe permitiu mandar vir a esposa - casada por procuração -, conceber a minha futura amada e comprar uma Vespa. Entretanto, o seu interesse virou-se para a electrónica. Espírito vivo e curioso, continuou com a sua obsessão de leitura - a sua biblioteca tinha mais de 5000 volumes quando morreu -, tirou um curso de electrónica por correspondência, e montou uma oficina de reparação de equipamentos em casa - com a minha sogra a ajudá-lo, fazendo-lhe companhia e passando as ferramentas -, montava auto-rádios, e ainda trabalhava como projeccionista nas salas de cinema da capital, Miramar e Avis. Homem de uma cultura renascentista, por tudo se interessava.

Conta a sua filha que, logo depois da independência, num passeio com a família, quando passavam perto de um dos bairros periféricos da nossa cidade, disse-lhes confiante: dentro de 10 anos nada disto existirá! Desfez-se do seu próspero comércio e empregou-se no Estado, onde chegou a ser um impoluto director da ABAMAT, empresa responsável pela importação de peças para o parque automóvel estatal.

O meu sogro morreu desiludido, porque o filme que ele imaginou para o futuro do país não se concretizou. Acabou por recuar nalgumas das suas decisões. Deixou o Estado e foi trabalhar para uma das empresas de construção portuguesas, e acabou mesmo por fazer renascer a sua antiga empresa e recuperar a nacionalidade portuguesa a que tinha renunciado.

Homem de princípios com as incoerências que todos os homens têm. Defendendo a emancipação feminina, chocou-me quando proibiu a filha, já universitária, de ir comigo um fim-de-semana ao Mussulo, enquanto namorávamos. Confrontei-o: mas então, Sr. Roque, e a emancipação? Respondeu-me: ah, isso é para as filhas dos outros. A minha segue as minhas regras enquanto viver sob o meu tecto!

Construiu uma família bem formada, preocupando-se com a igualdade e a justiça.