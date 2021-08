Angola recebeu hoje 586.170 doses da vacina Pfizer doadas pelo Governo dos Estados Unidos da América (EUA). A informação foi avançada pela embaixada dos EUA em Luanda, que informou que esta doação, por via da iniciativa Covax, "faz parte dos esforços globais do governo Biden-Harris para combater a pandemia da covid-19".

Segundo uma nota de imprensa da embaixada norte-americana, "esta doação de 25 milhões de doses desta vacina a África é parte do cumprimento da promessa dos EUA das 80 milhões de doses doadas globalmente. O Governo dos EUA coordenou estreitamente com a União Africana e do CDC África as atribuições das vacinas a cada país".

Desde o início da pandemia, os EUA "forneceram mais de oito milhões de dólares a Angola para abrandar a propagação do vírus através de uma melhor vigilância da doença, formação de qualidade aos trabalhadores da linha da frente, reforço das operações laboratoriais e outras", segundo a embaixadora dos EUA em Angola, Nina Maria Fite, citada na nota.