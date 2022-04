O líder da CASA-CE, Manuel Fernandes, afirmou hoje que a inclusão do ex-presidente da coligação, André Gaspar Mendes de Carvalho "Miau", na coordenação da campanha eleitoral, tem a ver com a sua experiência nas últimas duas eleições em que ele foi o líder da campanha.

Segundo o presidente da CASA-CE, o ex-presidente nunca abandonou a coligação e a sua missão será "auxiliar a preparar a máquina política eleitoral, no sentido de se superar os resultados eleitorais alcançados em 2017".

" O ex-presidente André Gaspar Mendes de Carvalho nunca abandonou a coligação. Nas eleições gerais de 2012 coordenou a campanha eleitoral e fê-lo também em 2017. Agora, nesta, está como consultor principal da campanha", acrescentou Manuel Fernandes.

O vice-presidente da CASA-CE e deputado à Assembleia Nacional, Sikonda Lulendo Alexandre, vai coordenar a campanha eleitoral, também tendo em vista as eleições gerais previstas para o mês de Agosto deste ano.

"Agora as condições estão criadas para a coligação começar a preparar as eleições e já estamos a preparar a calendarização do processo de recolha de assinatura para o suporte da candidatura eleitoral", referiu.

Recordou que a CASA-CE já lançou a sua pré-campanha eleitoral no dia 02 de Abril, no acto que serviu para a comemoração dos 10 anos da fundação da coligação.

Refira-se que a CASA-CE foi fundada em 2012 e com a saída do Bloco Democrático, agora é composta pelos Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático Popular de Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA).