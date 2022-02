UNITA acusa MPLA de impedir debate no Parlamento sobre greve no ensino superior público e queixa-se de censura dos media públicos durante o plenário

O Parlamento angolano, onde o MPLA tem uma maioria qualificada, rejeitou hoje uma proposta da UNITA para incluir a discussão no plenário sobre a greve no ensino superior público que já dura há mais de 40 dias. Para além disso, o líder parlamentar do "Galo Negro", queixou-se de o seu partido estar a ser alvo de censura por a apresentação dos seus três requerimentos não ter sido transmitida em directo na televisão. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade dos Santos "Nandó", corrigiu Liberty Chiaka, afirmando que a UNITA não fez três, mas sim quatro requerimentos, que estão a receber o "devido tratamento", garantindo que iria saber "o que se passou" com a transmissão televisiva, o que provocou risos no plenário.