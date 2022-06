Em Washington, Adalberto Costa Júnior encontrou-se com responsáveis do Departamento de Estado, do Comité das Relações Exteriores do Congresso e do Senado.

O líder da UNITA chega a Washington numa altura em que Angola se prepara para realizar eleições em Agosto num clima de incerteza relativamente à lisura do processo eleitoral.

O programa do líder da UNITA inclui ainda encontros com Organizações Não Governamentais americanas e audiências com o Center for Strategic and International Studies e com o Nacional Endowment for Democracy. O programa compreende também entrevistas com os principais órgãos de comunicação americanos.

As reuniões abordaram "a absoluta necessidade do processo eleitoral reabraçar referentes democráticos, bem como a necessidade da fiscalização aos actos ser factor de credibilidade".

"De lamentar o facto do governo angolano não ter efectuado o registo de cidadãos angolanos nos Estados Unidos, impedindo desse modo a participação nas eleições de Agosto próximo", afirmou ACJ ao Novo Jornal, acrescentando que "é cada vez mais notório que os fracos números do registo no exterior resultaram do conhecimento pelo Governo de que a maioria desses votos iriam parar à oposição".