Quando anunciou dois novos aeroportos, no dia da inauguração do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, o Presidente da República (PR) já tinha assinado dois despachos a autorizar a despesa para consultoria técnica, elaboração e gestão dos dois projectos. Nos documentos, o Chefe de Estado considera que o transporte aéreo constitui um dos principais modos de ligação entre as várias províncias, particularmente devido às "debilitadas condições actuais dos acessos terrestres", e também entre o território nacional e os países que fazem fronteira com Angola.

Os despachos presidenciais, que autorizam uma despesa total de 30,7 milhões de dólares, por ajuste directo, para os contratos de prestação de serviços de consultoria técnica, elaboração e gestão do projecto de construção dos novos aeroportos Internacional de Mavinga e doméstico de Cazombo, foram assinados no dia 8 de Novembro, mas publicados apenas no Diário da República do dia 14.

O projecto para o aeroporto internacional de Mavinga, avaliado em 19,2 milhões USD, é justificado pela área extensa da província do Kuando Cubango, bem como pelas "debilitadas condições actuais dos acessos terrestres", em que o transporte aéreo "constitui um dos principais modos de ligação às demais províncias de Angola, assim como aos países fronteiriços, nomeadamente as Repúblicas da Zâmbia e da Namíbia".

Diz o despacho assinado pelo PR que "atendendo à execução da política de aceleração e crescimento económico, impõe-se a progressiva reabilitação e construção de infra-estruturas e, consequentemente, o aprimoramento de redes e meios de transportes, premissas essenciais à diversificação da economia e desenvolvimento do País, tendo em conta o enorme potencial do município de Mavinga devido à sua localização na nascente do Delta de Okavango, que é um recurso ecológico e económico único e de importância internacional, bem como uma zona estratégica de interesse de investimentos para o desenvolvimento do turismo no País".

Esta decisão, segundo se pode ler no documento, tem em consideração a previsão da implementação da nova divisão político-administrativa com objectivo de aproximar os serviços à população e consequente contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população.

Já o projecto do aeroporto doméstico de Cazombo, orçado em 11,5 milhões, é justificado, segundo o despacho assinado pelo PR, pela existência de recursos minerais e também pelo "enorme potencial turístico e cultural do município do Alto Zambeze, nomeadamente na comuna de Cazombo, devido à sua localização que faz fronteira com a República da Zâmbia e a sua proximidade com a República do Congo".