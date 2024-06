" (...) Um dos maiores erros foi na estratégia de aproximação do MPLA às bases. O problema não era efectivamente descer às bases e subir com elas, o problema era descer às bases e manter-se com elas", disse ao NJ Manuel Homem, governador de Luanda e 1º secretário provincial do MPLA. Uma ruptura com a estratégia adoptada por Bento Bento, antigo 1º secretário provincial do MPLA em Luanda, que entendia que era necessário : " Descer às bases e subir com elas". O problema do MPLA nos últimos tempos tem sido a forma como as lideranças e estruturas intermédias têm lidado com as bases, existem ainda muitas falhas em termos de comunicação e coordenação com as bases. É preciso perceberem que a soberania está nas bases e são elas que sustentam o topo.