Angola estará representada pelos ministros das Relações Exteriores, Téte António, da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, do Interior, Eugénio Laborinho, e dasFinanças, Vera Daves.

A reunião é organizada pelo secretariado da SADC, ao abrigo de uma orientação emanada na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, durante a sua sessão de 23 de Junho de 2021, em Maputo, Moçambique, em que foi aprovada a intervenção de uma "força conjunta" regional para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.

Em Abril, o chefe do Órgão de Defesa e Segurança da SADC e Presidente do Botsuana, defendeu, em Maputo, que a vaga de terror jihadista que há mais de três anos varre a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é uma ameaça a toda a África Austral e deve ser combatida em conjunto pelos Estados que compõem a Comunidade de Desenvolvimento desta sub-região do continente africano.

As declarações de Mokgweetsi Masisi foram proferidas depois de, no final de Março, a vila de Palma, no litoral, extremo norte da província de Cabo Delgado, em Moçambique, ter sido tomada de assalto por radicais do al-shabbab (`estado islâmico`), deixando um rasto de dezenas de mortos, entre estes vários estrangeiros, e milhares de deslocados.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma organização de integração sub-regional, composta por 16 estados-membros, designadamente, Angola, RDC, Eswatine, Namíbia, Zimbabwe, Zâmbia, Lesotho, África do Sul, Comores, Maurícias, Madagáscar, Seycheles, Tanzânia, Malawi, Botswana, que acolhe a sede, e Moçambique, que assume neste momento a presidência rotativa.