O Governo angolano vai gastar mais de 190 milhões de dólares norte-americanos num programa de electrificação de municípios da província do Uíge. O contrato vai ser feito com duas empresas: a espanhola Elecnor e as subsidiárias Ossiyeto/Kora Angola, do grupo israelita Mitrelli.

No despacho presidencial 22/22 é publicado o relatório final do concurso público e a consequente adjudicação das empreitadas aos vencedores do procedimento.

A empreitada para a construção, fornecimento, montagem e comissionamento das instalações e equipamentos integrantes do projecto das linhas aéreas de 30KV, 60KV e 110KV, subestações associadas e ligações domiciliares, a construir nos municípios do Uíge e Quitexe, é celebrado com a empresa Elecnor, S.A. e vale quase 74,8 milhões de dólares norte-americanos.

A empreitada para a construção, fornecimento, montagem e comissionamento das instalações e equipamentos integrantes do projecto das linhas aéreas de 30KV, 60KV e 110KV, subestações associadas e ligações domiciliares, a construir nos municípios do Uíge, Mucaba, Songo, Ambuila e Bembe, é celebrada com o consórcio Ossiyeto/Kora Angola, empresas do universo do grupo Mitrelli, no valor de 75,8 milhões USD.

As duas empresas do grupo israelita ganharam ainda o concurso para a electrificação dos municípios do Negage, Puri, Bungo, Damba e Maquela do Zombo, obra que vai custar ao Estado 39,8 milhões de dólares.

O Governador da Província do Uíge é autorizado, com a faculdade de subdelegar, a praticar todos os actos decisórios e de aprovação tutelar no âmbito do processo, incluindo a assinatura dos contratos.