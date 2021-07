Semanário Novo Jornal

«Animosidade» entre JLo e ACJ pode «ser um risco» para o País

Secretário da UNITA em Luanda atribui ao PR responsabilidade exclusiva sobre o actual clima de tensão com o líder do maior partido na oposição, recordando que ACJ aguarda por resposta a um suposto pedido de audiência endereçado a João Lourenço há três meses. Nelito Ekuikui espera que, em caso de haver encontro, os dois líderes abordem, sobretudo, a «crise do sistema de saúde». Já Celso Malavoloneke, consultor do ministro das Telecomunicações, conclui que a relação pouco cortês entre o Chefe de Estado e o líder dos «maninhos» resulta da linguagem dura de ACJ.