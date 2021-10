António Venâncio, militante do MPLA há 48 anos, é o primeiro a anunciar a sua candidatura à liderança do partido no poder em Angola no próximo congresso, ambicionando uma instituição mais "prestigiada" e democrática.

Em declarações à Lusa, o engenheiro e actual coordenador do grupo técnico para as questões de engenharia do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) assinalou que o partido está em condições de liderar a democratização do país.

António Venâncio lembrou que a partir do VII Congresso, realizado em 2017, o partido abriu-se "de forma inequívoca" à democracia interna e permitiu que os militantes que reúnam os requisitos para apresentar a sua candidatura à liderança o façam.

"Estou há 48 anos no MPLA e reúno os requisitos. Tenho uma estratégia e uma visão para o país e acho que é altura de fazer chegar essa visão aos militantes e aos delegados (ao Congresso)", disse à Lusa, realçando que "é altura de transformar o MPLA numa instituição mais prestigiada".

António Venâncio quer uma "nova era" para o MPLA, com um partido democratizado que permita avançar também para um país mais democrático.

"O MPLA tem tudo para liderar o processo de democratização do país dando um exemplo ao mundo", destacou, acrescentando que é altura de os militantes fazerem valer os seus direitos estatuários.

António Venâncio é o primeiro militante a formalizar uma candidatura para desafiar o atual presidente do partido, João Lourenço, que é também chefe do Estado angolano, no próximo congresso, que acontece em dezembro, numa altura em que falta menos de um ano para o país realizar eleições gerais.

O engenheiro foi activista político desde 1974 e esteve à frente do grupo que recebeu a primeira delegação do MPLA vinda do 'maquis', tendo estado também ligado à organização do primeiro comício do MPLA em Luanda.

Com a candidatura já formalizada, António Venâncio acredita que deverá sair da condição de pré-candidato para a de candidato já nos próximos dias.

Também Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto fez saber através de um comunicado que não fecha portas a um convite para apresentar uma moção de estratégia e uma lista à liderança do MPLA, embora não seja, neste momento, candidata.

Irene Neto disse que está concentrada em provar a inocência do seu marido, o empresário Carlos São Vicente, que se encontra detido em Luanda desde o ano passado acusado dos crimes de branqueamento de capitais e peculato.

O VIII Congresso Ordinário do MPLA está marcado para 9 a 11 de dezembro de 2021.