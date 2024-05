Semanário Novo Jornal

Benguela: Como Luís Nunes contorna o aperto financeiro que condiciona as obras de emergência

Pagamento inicial, com o valor muito abaixo do que já se aplicou nas obras emergenciais, poderá não garantir a dinâmica pretendida pelo governador, devendo ser "desviado" para o pagamento de dívidas a empresas como a Omatapalo, Casais Angola e Afritectos. Foi em 2023 que Luís Nunes prometeu nova era no arranque deste ano, mas só se verificam duas obras "sobreviventes", sem data para conclusão, e uma capital às voltas com a operação tapa-buracos. Benguela é, na perspectiva do INE, a província com mais obras paralisadas.