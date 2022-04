Com a justiça à perna, basicamente por suspeitas de crimes que «beliscam» a imagem do partido, antigos administradores da Catumbela e de Benguela riscados também por incompatibilidades com os sucessores. São vistos como bons homens no campo da mobilização e na defesa do «M», mas os vários processos na PGR falam mais alto. Só o Lobito fica com um administrador não primeiro-secretário municipal do partido.

O Comité Provincial do MPLA em Benguela chegou ao acto de lançamento da pré-campanha eleitoral, há uma semana, no município do Bocoio, horas após a destituição da primeira-secretária no município-sede, Adelta Jorge, devido a um conjunto de "choques frontais" com a sua sucessora na Administração Municipal, Paula Marisa, com repercussões na preparação das eleições de Agosto próximo, indicam informações recolhidas pelo Novo Jornal.

É certo que Adelta Jorge há muito que tinha os dias contados, por força dos processos-crime de peculato que determinaram a sua exoneração do cargo de administradora, mas as incompatibilidades com a nova primeira-secretária municipal do partido no poder levaram o governador provincial, Luís Nunes, a jogar na antecipação.

Dois membros do MPLA, presentes em reuniões de preparação da conferência extraordinária que formalizou a mudança de secretária, assinalaram que Luís Nunes, igualmente primeiro-secretário do Comité Provincial, era um homem preocupado com a situação do município de Benguela, face ao azedume que tomou conta das relações entre as senhoras.

Tais problemas, segundo as fontes, têm raízes na gestão do município, envolta em escândalos financeiros, já aqui reportados, sobre os mercados informais, terrenos, programa de combate à pobreza, entre outros casos.

Paula Marisa, dizem as fontes, não tinha em Adelta uma aliada capaz de formar parcerias para o "salto da gazela" solicitado pelo líder do partido, João Lourenço, numa praça eleitoral, como se reconhece entre os camaradas, onde o principal adversário político continua a constituir ameaça.

