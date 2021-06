Há dimensões nas nossas vidas que passam a ser silenciosas porque deixámos de nos interrogar, temos medo de procurar respostas, temos resistências em aceitar a nova condição e há como que um vazio que nos interpela. Vamo-nos adiando e adiando coisas. Surge o dilema da interpretação em que, mais do que procurar compreender a nova situação, procuramos interpretar as reacções dos outros. Tornamo-nos intérpretes vencidos pelo texto e o contexto, depois transitamos de uma crise do crer para a crise do pertencer, daí desistimos de resistir, desistimos de procurar interpretar olhares, de antecipar interrogações e dar explicações e evitamos os quês e porquês de uma criança, porque até a curiosidade e a inocência infantis algumas vezes nos vão incomodando.