O Bloco Democrático (BD) e a UNITA foram notificados pelo Tribunal Constitucional (TC) sobre a anotação dos seus congressos, que tiveram lugar em 2021, sendo que este processo é uma formalidade que permite aos partidos verem reconhecidas as decisões ali tomadas bem como os órgãos eleitos, incluindo as lideranças.

Com esta decisão do TC, que o Novo Jornal confirmou junto dos dois partidos, o BD e a UNITA passam a poder organizar as suas actividades normais e programar as suas acções políticas sem obstáculos, embora o partido do "Galo Negro" tenha pendente uma decisão sobre o processo de impugnação do conclave que não se dilui com esta notificação do tribunal.

Segundo fontes destes partidos, esta decisão, que chegou na segunda-feira, 28, às suas sedes, era aguardada com expectativa por ser vista como uma primeira etapa, no caso da UNITA, para concluir o atribulado percurso do seu XIII Congresso, que foi realizado em 2019, depois repetido em 2021 e que permanece ameaçado pelo processo de impugnação, enquanto para o BD é o fim do processo, visto não existirem quaisquer outros procedimentos em curso decorrentes da realização do seu conclave.

De acordo com fonte conhecedora do funcionamento do TC, a anotação é uma formalidade cumprida por despacho que não exige reunião plenária, enquanto um processo de impugnação é decido em plenária e elaborado por um membro do tribunal que é concluído com um acórdão, que é o que sucederá quanto ao processo de impugnação que decorre sobre o congresso da UNITA.