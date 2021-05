O candidato à presidência do Bloco Democrático (BD), Luís do Nascimento, defende independência desta formação sem compromissos com outras forças políticas.

"Encontro-me em posição privilegiada, como candidato a presidente do BD, para garantir e assegurar a independência desta formação política perante qualquer tipo de ingerência e subordinação seja de quem for, atendendo à propensão dos grandes partidos em transformar forças políticas credíveis, como o BD, em sua muletas políticas", disse ao Novo Jornal Luís do Nascimento, que se encontra na província de Benguela em campanha eleitoral para a presidência do BD.

"Candidato-me à presidência do partido porque me considero blindado a qualquer assédio político de quem quer que seja", acrescentou Luís do Nascimento.

Segundo o político, candidatou-se porque tem "plena consciência de que o momento que se vive exigirá de todos muito trabalho e sacrifício".

"Como presidente, pretendo fazer o BD regressar ao partido com espírito de abertura à sociedade e à difusão de ideias, não apenas dos seus militantes, mas de todas as personalidades da sociedade civil", fixou.

O Bloco Democrático (BD), que integra a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação (CASA-CE), marcou a VI convenção para os dias 28, 29 e 30 de Maio deste ano, para eleger o novo corpo directivo.

Perfilam-se como candidatos à liderança do partido Bloco Democrático Luís do Nascimento, Filomeno Vieira Lopes e Américo de Jesus Valentim Vaz.

O actual líder do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, juntou-se a Adalberto Costa Júnior e a Abel Chivukuvuko para criar a Frente Patriótica Unida, numa conjugação de esforços para tentar destronar o MPLA em 2022.