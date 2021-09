Bloco Democrático rompe totalmente com a CASA-CE depois de consolidar participação na Frente Patriótica com UNITA e PRA-JA - Fundos que tinha em "CASA" foram cortados

O Bloco Democrático rompeu em definitivo com a CASA-CE, coligação que integrava desde 2017, depois de definir a sua integração na Frente Patriótica com a UNITA e o PRA-JA Servir Angola, onde vai concorrer às eleições de 2022, com os seus dirigentes a entrarem na lista do partido do "Galo Negro".