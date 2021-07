Cafunfo: Zecamutchima está há 130 dias preso nas masmorras do SIC em Luanda, lembra advogado Salvador Freire, que denuncia "grave violação dos direitos humanos"

O advogado do líder do Movimento do Protetorado Lunda Tchokwe, Salvador Freire dos Santos, disse hoje que por não existir uma acusação nem um despacho de pronúncia, o seu cliente "não deve continuar nas masmorras do Serviço de Investigação Criminal", vencido que está o prazo de prisão preventiva.