Num período de dois anos (2019-2021), João Lourenço alargou o Comité Central do MPLA (CC) de 497 (tinha na altura 363) para 693 membros, tudo em nome de uma "necessária renovação". Alargou, igualmente, as suas bases de apoio no seio do partido, uma estratégia de obter o controlo absoluto dos órgãos do Partido como o CC. Na prática, o que o presidente do MPLA fez foi alargar para melhor governar ou reinar, se quiserem.