O Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela reconhece que o município do Cubal tem registado, nos últimos tempos, um aumento de casos de intolerância política, com destaque para agressões físicas, queima de bandeiras, de comités dos partidos e de residências de militantes, envolvendo principalmente militantes do MPLA e da UNITA.

"Tais actos podem ser ultrapassados através do diálogo permanente entre líderes políticos e a sensibilização contínua da população", disse à Angop o comandante da Polícia Nacional na província de Benguela, comissário Aristófanes dos Santos, de visita ao interior da província para constatar a situação de intolerância.

Não obstante o clima reinante no município do Cubal, Aristófanes dos Santos destacou que as autoridades têm o controlo da situação e acções concretas estão a ser realizadas para se inverter o actual quadro.

"Estes actos podem ser ultrapassados, através de diálogo permanente, entre líderes políticos e a sensibilização contínua da população", disse o comandante provincial da polícia que apontou as zonas da Capupa e da Yambala, no município do Cubal, como sendo as que mais registam tais práticas.

Por seu lado, o administrador municipal do Cubal, Paulino Banja, referiu que tais situações são recorrentes e começam, muitas vezes, no seio familiar, terminando em intolerância política, e frisou que existem aldeias em que os cidadãos são obrigados a abandonar as suas residências para se refugiarem em outras, por motivos de segurança.

Ao Novo Jornal, o secretário provincial da UNITA em Benguela, Adriano Sapinala, confirmou que muitos habitantes da comuna da Capupa estão a abandonar as suas aldeias, devido às intimidações de que são alvo.

"O MPLA instrui os seus militantes para insultar os nossos. Queimam as nossas bandeiras, os autores não são responsabilizados criminalmente", lamentou o político, temendo que, com o aproximar das eleições, as coisas piorem.

Segundo o também deputado à Assembleia Nacional, "não se justifica, em plena paz, que haja actos de intolerância política que dificultam o processo de reconciliação em curso no País".

Há seis anos, uma caravana de deputados da UNITA, encabeçada pelo então presidente do grupo parlamentar, Adalberto Costa Júnior, foi atacada na região de Capupa, em Benguela. O incidente resultou em três mortes e vários feridos.

Na altura, o partido exigiu um inquérito, mas não obteve resposta das autoridades.