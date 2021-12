Camaradas» alargam órgão decisório do partido para 693 membros, um número 84% superior ao Comité Central do Partido Comunista Chinês, que é o maior partido comunista do mundo.

O VIII Congresso Ordinário do MPLA eleva o número de membros do Comité Central de 497 para 693, uma cifra que o torna, de acordo com dados consultados, no órgão partidário mais numeroso do mundo.

A totalidade da nova composição do CC dos «camaradas» é 84% superior à composição numérica do Comité Central do Partido Comunista Chinês (maior organização comunista do planeta), que não passa de 376 membros, entre 205 efectivos e 171 suplentes.

Por exemplo, a nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, diferente da opção tomada por João Lourenço de alargar o órgão de decisão do MPLA, o Partido Comunista Português (PCP), organização política portuguesa que formou politicamente alguns altos quadros do MPLA, como o primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, tem estado, desde 2008, a reduzir o seu Comité Central, visando a dar "maior dinamismo" ao partido.

De acordo com dados à nossa disposição, de 175 em 2008, o PCP reduziu agora o seu Comité Central para 125 membros. Em Moçambique, o partido governante, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), tem um Comité Central com um total de 250 membros.

