As direcções do MPLA nas províncias deram já início ao processo de apreciação das propostas de candidaturas ao cargo de primeiro secretário provincial da JMPLA, no âmbito da realização da realização do IX Congresso Ordinário da organização, que terá lugar nos dias 21, 22 e 23 de Novembro de 2024.

O braço juvenil do partido no poder, segundo apurou o Novo Jornal, já terminou a realização das assembleias municipais de renovação de mandatos.

A comissão preparatória do congresso garante estarem a criar as condições técnicas, logísticas e operacionais para "a realização com êxito" do conclave.

A comissão já fez, há dias, uma inspecção minuciosa ao perímetro do Complexo Turístico Futungo II e do Centro de Conferências de Belas, incluindo as áreas de alojamento, segurança, alimentação, salas de reuniões e de conferência, bem como as demais infra-estruturas de apoio.

Esta avaliação, segundo o secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, permitiu à comissão preparatória do congresso "identificar as questões relevantes para garantir a realização exitosa dos trabalhos".

Relativamente às candidaturas ao cargo do primeiro secretário nacional da JMPLA, até ao momento, não há informações oficiais, mas nos corredores são mencionados os nomes de Justino Capapinha e Mário Aragão como possíveis candidatos para substituir Crispiniano dos Santos.

O IX Congresso Ordinário da JMPLA, que terá lugar nos dias 21, 22 e 23 de Novembro de 2024, vai reunir cerca de 1.789 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados nacionais e internacionais.

Refira-se que recentemente o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, apelou aos jovens da sua organização política a cultivarem o espírito patriótico e a absterem-se de práticas que não dignificam o partido, como a contratação de pessoas próximas.

"Vamos evitar a introdução de amigos e familiares nos órgãos de direcção", avisou Paulo Pombolo, deixando ainda um recado àqueles que não têm estado presentes nas actividades da organização político-juvenil.

"Os ausentes procuram sempre nesta fase momentos para aparecer", criticou.

O secretário-geral do MPLA instou, igualmente, os que estarão envolvidos na realização do IX Congresso a que mantenham a disciplina.

"Queremos pedir aqui disciplina aos camaradas que vão conduzir o processo orgânico. É nesta fase que aparecem aqueles que nunca estiveram em nenhuma reunião do comité de base e do núcleo da JMPLA, aqueles que durante cinco anos nunca pagaram quotas, e nem participaram nas grandes realizações do partido e da própria organização, mas quando chega o momento do congresso, são estes primeiros que aparecem, a quererem participar do processo, a candidatar-se, sem ter em consideração que durante cinco anos não estiveram presentes", avançou.