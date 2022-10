Conta Geral do Estado e relatório de balanço de execução do OGE 2022 seguem para o Parlamento para apreciação

A Conta Geral do Estado referente ao ano de 2021 e o relatório de balanço de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) correspondente ao segundo trimestre de 2022, aprovados esta segunda-feira em Conselho de Ministros, seguem esta semana para a Assembleia Nacional, onde serão apreciados pelos deputados eleitos no dia 24 de Agosto.