Este plano visa "assegurar a devida protecção consular dos cidadãos angolanos que se encontram retidos nas áreas de conflito na Ucrânia e criar as condições para que estes regressem em segurança ao País.

"Para o efeito, está em estreita ligação com as Representações Diplomáticas da República de Angola na Federação Russa, Polónia, Sérvia e Hungria no sentido de disponibilizarem todo o apoio indispensável neste momento difícil", adianta a nota do MIREX.

No mesmo documento, o MIREX "rreitera que, apesar da complexidade da presente situação, apela a todos os compatriotas para a melhor colaboração com as instituições angolanas acreditadas nestes países".

O Ministério das Relações Exteriores "manifesta o seu apreço pela colaboração dos líderes das comunidades angolanas das zonas afectadas e exorta a continuarem a trabalhar para a mobilização massiva de todos os cidadãos nacionais para se dirigirem nas áreas indicadas pelas Missões Diplomáticas da República de Angola".