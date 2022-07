Morte de JES deixa «eduardista» Kopelipa inconsolável. Zé Maria, de quem o antigo Presidente teve lealdade «canina», não ficou calado, manifestou ao Novo Jornal a sua tristeza pelo passamento físico do líder, enquanto Boavida Neto, ex-secretário-geral do MPLA, admitiu que ele e os seus pares abandonaram José Eduardo dos Santos num momento muito delicado da sua vida.

A morte de José Eduardo dos Santos, anunciada pelas autoridades governamentais no final do período da manhã do dia 08 de Julho, caiu como um "balde de água fria" a muita gente, principalmente aos declarados "eduardistas", como é o caso do então ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Governo de JES, general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa", que, segundo as nossas fontes, está "inconsolável", tendo, em conversas restritas, o então homem de confiança de JES dito que perdeu um pai que muito fez por si.

Já o general na reforma Zé Maria, ex-chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar (SISM) do Executivo de JES, a quem teve lealdade "canina", disse ao Novo Jornal, entre outras coisas, que a sua homenagem ao Presidente Eduardo dos Santos foram os cinco artigos que escreveu neste semanário, antes de JES morrer, "sobre a nossa vitória na Batalha do Cuíto Cuanavale e os artigos que venho escrevendo antes e depois do seu recente desaparecimento".

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)