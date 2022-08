Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 24 de Agosto foram hoje convidados pelo Conselho das Igrejas Cristãs de Angola (CICA), para tomarem parte num culto ecuménico, no domingo, 21, no Estádio 11 de Novembro, em saudação ao dia das eleições.

De entre os candidatos à Presidência da República, o primeiro a responder ao convite foi o presidente do MPLA, João Lourenço, durante um comício no âmbito da campanha eleitoral, quinta-feira, 18, na cidade de Benguela.

"Vamos orar pelas eleições no domingo", afirmou o Presidente do MPLA, João Lourenço.

O CICA defende o diálogo permanente entre a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e os partidos políticos e coligações partidárias que concorrem às eleições gerais de 24 de Agosto, de modo a evitar uma onda de insatisfação susceptível de promover um ambiente desagradável à sã convivência entre os angolanos.

"A votação do dia 24 de Agosto deverá ocorrer num clima de paz e tranquilidade e aconselhamos as formações concorrentes a utilizarem os instrumentos legais a fim de dissipar todas as dúvidas, colocando o diálogo em primeiro lugar", disse recentemente aos jornalistas a secretária-geral do CICA, Deolinda Dorcas Teca.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.