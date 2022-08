A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) já fez a reposição do material eleitoral destruído na sequência da queda, na província do Moxico, de um helicóptero, um MI-171SH da Força Aérea Nacional (FAN) que estava ao serviço do processo eleitoral.

O aparelho da FAN despenhou-se, sem vítimas mortais, na comuna do Lóvua, município do Alto Zambeze, província do Moxico, quando procedia ao transporte de material, incluindo milhares de boletins de voto, para uso no dia das eleições, a 24 de Agosto, onde é mais difícil chegar por estrada, como sucede em várias províncias do País.

O acidente ocorreu no Domingo, 14, quando o material ia ser entregue no Alto Zambeze, a mais de 500 kms do Luena, capital provincial do Moxico, e conta com perto de 60 mil eleitores espalhados pelas localidades do Cavungo, da Caianda, do Lumbala-Kaquengue, de Macondo e do Lóvua.