A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) irá anunciar esta sexta-feira,08, após reunião, os números de cadernos eleitorais e de assembleias e mesas de voto para as eleições gerais de 24 de Agosto próximo. a CNE prevê mais de 100 mil membros para as mesas das assembleias.

No encontro de hoje, os membros da Comissão Nacional Eleitoral vão apreciar e actualizar o regulamento sobre o sorteio da ordem das candidaturas no boletim de voto, bem como o regulamento sobre a distribuição da ordem de tempo de antena na rádio e na televisão pelas candidaturas.

O plenário vai ainda informar-se sobre a proposta de formação dos membros das assembleias e das mesas de voto no exterior do País.

Lucas Quilundo, porta-voz da CNE, fez saber que o resultado do mapeamento vai ditar o número total de agentes para as mesas das assembleias de voto a serem recrutados.

Segundo o porta-voz, a Lei define quatro membros para cada mesa, nomeadamente o presidente, secretário e dois escrutinadores.

Em declarações à imprensa, no princípio desde mês, o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo disse que a selecção e admissão dos membros foi realizada com critérios abertos e universais no mês passado.

Sobre as reclamações de acesso ao processo de inscrição através da Internet, o responsável justificou que este foi o melhor modelo que a CNE encontrou, tendo em conta o número elevado de agentes eleitorais a recrutar. A reunião da CNE acontece por volta das 15:00, desta sexta-feira, na sua sede, na baixa de Luanda.