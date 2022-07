A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) abriu um concurso público para o recrutamento e selecção dos agentes eleitorais no exterior do País, tendo em vista as eleições gerais convocadas para o dia 24 de Agosto.

Os agentes eleitorais, segundo a CNE, devem ser cidadãos angolanos com a capacidade eleitoral activa (maior de 18 anos e com registo eleitoral actualizado no País onde reside).

É ainda exigido boa capacidade de comunicação, motivação, relacionamento pessoal e exclusividade para o desenvolvimento da actividade.

Todos os candidatos, de acordo com a CNE, devem remeter a seguinte documentação: cópia de bilhete de identidade, cópia de declaração de habilitações literárias e certificado de vacina contra a Covid-19.

Os interessados, segundo a CNE, devem fazer suas inscrições nas embaixadas ou missões diplomáticas dos países onde haverá votação no dia 24 de Agosto.

Refira-se que mais de 22 mil cidadãos angolanos actualizaram o seu registo eleitoral em 12 países estrangeiros e estão habilitados a votar nas eleições gerais marcadas para 24 de Agosto. Destes, mais de 22 mil actualizaram o seu registo eleitoral no exterior, em 12 países e 26 cidades, nomeadamente de África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, França, Grã-Bretanha Namíbia, Países Baixos, Portugal, República Democrática do Congo, República do Congo e Zâmbia.