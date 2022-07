Esta verba tem como objectivo financiar a campanha eleitoral dos concorrentes às eleições gerais de Angola, que terão lugar no dia 24 de agosto de 2022.

Para as eleições de 24 de Agosto foram aprovadas pelo Tribunal Constitucional as candidaturas sete partidos e uma coligação de partidos políticos: MPLA, UNITA, PRS, CASA-CE, FNLA, PHA, APN e P-NJANGO.

As eleições deste ano, que terão pela primeira vez a participação dos angolanos na diáspora, são as quintas da história de Angola, depois das de 1992, 2008, 2012 e 2017.

São esperados mais de 14,399 milhões de eleitores, dos quais 22.560 no estrangeiro. As próximas eleições gerais em Angola, as quintas na história do país, desde a Independência nacional de 11 de Novembro de 1975, vão contar com a participação, pela primeira vez, dos angolanos residentes no estrangeiro.

Do total de cerca de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.