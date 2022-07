O presidente do PRS, Benedito Daniel, garante que o seu partido, se vencer as eleições gerais de 24 de Agosto, vai orientar, nos primeiros 100 dias da sua governação, a realização de um referendo para a alteração da Constituição.

"Foi uma Constituição aprovada pelo partido no poder. A população não foi consultada. Se o PRS vencer as eleições, a primeira coisa a fazer é um refendo para alteramos a Constituição", disse ao Novo Jornal o presidente da terceira força política da oposição.

De acordo com o político, que defende o federalismo como modelo certo de governação em Angola, "a Constituição angolana contém muitas zonas cinzentas".

"O bem-estar social das famílias angolanas constitui um dos pontos principais do programa da nossa governação", referiu o político, que defende ainda a introdução de reformas para a independência e autonomia dos órgãos de soberania do Estado.

"Defendemos o sistema federal em que haverá uma câmara alta, que defenderia o Estado, e a camara baixa, o povo", disse Benedito Daniel, que aponta também para a melhoria das condições de vida e a justa distribuição da renda nacional como prioridades para sua governação.

"Vamos promover um abono de família que possa corresponder à necessidade dos trabalhadores", prometeu, lamentando que Angola seja dos países do mundo onde a população mais sofre por causa da fome.

"O nosso Governos vai assumir todas as responsabilidades dos problemas que o povo enfrenta. A nossa meta principal é o investimento em agricultura, pois assim as pessoas conseguem produzir o suficiente para elas e as suas famílias", acrescentou.

No Governo do PRS, segundo o seu presidente, para combater a falta de comida no País, em especial nas regiões mais afectadas pelas alterações climáticas, vai adoptar uma série de medidas.

"A pobreza é cada vez mais extrema, sobretudo no interior do País. O Governo não está muito preocupado com a situação, que se deve à má gestão da riqueza por parte do Executivo", apontou o político, que defende a adopção de políticas públicas eficazes para garantir a redução do alto nível de criminalidade e, consequentemente, da superlotação das cadeias.

Lamentou que a população das Lundas enfrente dificuldades, "uma região rica em diamantes, mas o residente não beneficia dos recursos".

O PRS foi fundado a 16 de Novembro de 1990, em Luanda, por Eduardo Kuangana.