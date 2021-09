A província de Luanda, com 30 por cento dos eleitores do País, tem apenas 72 locais abertos para o registo eleitoral oficiosos para maiores de 18 anos, que arranca no dias 23 deste mês no âmbito da preparação das eleições gerais de 2022.

Segundo Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), um total de 590 Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) estão instalados em todos os municípios do País a fim de assegurar o registo eleitoral, sendo que Luanda tem apenas 72 para 30 por cento dos eleitores nacionais.

A menos de 48 horas para o arranque do processo do registo eleitoral oficioso, o MPLA e a UNITA são os partidos que já cumpriram em 90 por cento a entrega das listas para credenciamento dos fiscais que vão observar o processo.

O principal partido da oposição defende o aumento de Balcões Únicos de Atendimento ao Público na capital do País.

"Luanda é a principal praça eleitoral do País. Por isso, deve ter mais BUAP", disse o deputado José Eduardo, secretário provincial adjunto da UNITA em Luanda.

O secretário-geral do PRS, Rui Malopa Miguel, justificou o atraso na entrega de lista dos seus fiscais nas administrações municipais afirmando que os partidos políticos não tinham mapeamento do processo eleitoral até ao dia 13 deste mês.

"A reunião com o senhor Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado foi no dia 13 deste mês e os partidos políticos nem sequer tinham o mapeamento que só foi feito no sábado, razão pela qual se regista o atraso na entrega das listas nas administrações municipais", argumentou Rui Malopa Miguel.

Refira-se que o processo de actualização presencial para fins de registo eleitoral no exterior do País inicia em Janeiro do próximo ano.

Segundo dados estatísticos do Ministério das Relações Exteriores, mais de 400 mil angolanos vivem no exterior.

Portugal é dos maiores centros de população angolana na Europa, concentrando 24 por cento da comunidade, seguido de França. A maior comunidade reside em África com 47 por cento, baseadas nos dois Congos e na Zâmbia.

A Assembleia Nacional aprovou no dia 01 de Setembro, na globalidade e por unanimidade, a Proposta do Projecto de Lei que alterou a Lei do Registo Eleitoral Oficioso.