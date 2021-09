Eleições: Partidos políticos iniciam hoje entrega dos nomes dos fiscais para o registo eleitoral nas administrações municipais

Os partidos políticos começaram hoje a entregar as listas com os nomes dos seus fiscais tendo em vista o Registo Eleitoral Oficioso para os cidadãos maiores de 18 anos, que arranca no dia 23 deste mês, anunciou o director nacional do Registo Eleitoral Oficioso, Fernando Paixão.