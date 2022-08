João Lourenço, que procura um segundo mandato nestas 5ªs eleições angolanas, seguido por dezenas de jornalistas, votou, acompanhado da sua mulher, Ana Dias Lourenço, seguindo pouco depois para aguardar o decurso da votação com a sua família para mais tarde se reunir com os principais colaboradores e dirigentes do MPLA de forma a analisar o fim da votação.

"Este é um bom dia para Angola e para a democracia angolana", disse João Lourenço, numa única frase dirigida às dezenas de jornalistas, nacionais e estrangeiros, que o acompanharam neste momento.

A Assembleia de Voto 805, em Talatona, Luanda, é onde votou, pouco depois das 08:20, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, igualmente acompanhado de vários jornalistas e uma imensa mola humana.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

A Comissão Nacional Eleitoral criou 13.238 assembleias de voto, constituídas por 26.443 mesas, no território nacional, enquanto que para a votação dos eleitores inscritos no estrangeiro foram criadas 26 assembleias de voto com 45 mesas de voto. Para este total de mesas de voto foram recrutados 105.952 membros.