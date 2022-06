Depois da reunião do Conselho da República (CR), sexta-feira, 03, em que vai ser definida a data das eleições gerais de 2022, o Presidente da República efectuará uma visita de dois dias à província do Zaire, com o objectivo de avaliar os projectos governamentais nesta província.

Segundo apurou o Novo Jornal, para além de avaliar os projectos em curso nesta região do País, João Lourenço, na qualidade do presidente do MPLA, orientará sábado, na cidade de Mbanza Kongo, um acto político de massas, no âmbito da pré-campanha eleitoral.

Refira-se que João Lourenço disse, recentemente, aos jornalistas que estava dentro dos prazos legais para convocar as eleições e que a data iria ser definida após ouvir o Conselho da República.

De salientar que estão legalizados os partidos políticos, MPLA, a UNITA, FNLA, PRS, Bloco Democrático, PDPA-ANA, PADDA-AP, PALMA, PPA, PNSA, PDA, APN e o partido Humanista legalizado há uma semana pelo TC.

O Conselho da República, órgão de consulta de João Lourenço, é composto por membros de partidos políticos e coligações de partidos com assento no parlamento, os presidentes dos tribunais superiores, presidente do parlamento e líderes religiosos, membros da sociedade civil e outras individualidades indicadas pelo Presidente angolano.

As próximas eleições gerais, o quinto pleito na história política do País, deverão ter lugar na segunda quinzena de Agosto.