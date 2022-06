João Lourenço reuniu-se esta manhã com os 24 conselheiros que integram o Conselho da República: o vice-presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, a vice-presidente do MPLA, os líderes dos partidos políticos UNITA, FNLA e PRS, e da coligação CASA-CE.

Deste órgão consultivo fazem ainda parte o procurador-geral da República, o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, o escritor Adriano Botelho de Vasconcelos, os reverendos Luís Nguimbe e Suzete João, o rei do Baiacas, António Numa Uta, o jornalista Ismael Mateus, os empresários Carlos Cunha, Fernando Pacheco e Manuel Monteiro, a antropóloga Rosa Cruz e Silva, a ambientalista Fernanda Renée, e o nacionalista Jorge Alicerces Valentim.

"Considerando o parecer favorável da CNE e a informação do TC que confirma a existência de condições para o início do processo de recepção de candidaturas dos partidos políticos que serão apresentado nessa secção e tendo a necessidade de se convocar as eleições, de modo a permitir o confortável cumprimento das demais tarefas dos diferentes órgãos do Estado, sobretudo aquelas cuja execução não podem ocorrer sem que as eleições sejam convocadas, proponho convocar as eleições gerais de 2022 para o próximo dia 24 de Agosto", afirmou o Presidente da República.