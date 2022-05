A sede da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), hoje inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, foi baptizada com o nome da antiga diplomata britânica que em 1992 estava em Angola a representar o Secretário-Geral da ONU nas primeiras eleições no País.

Esta data, onde é inaugurado o novo edifício da CNE, foi ainda marcada pelo anúncio, segundo a imprensa angolana, pelo anúncio de uma auditória externa independente por entidade definida em concurso público à solução tecnológica destinada ao centro de escrutínio dos cidadãos registados inseridos no ficheiro informático dos cidadãos maiores, para as eleições gerais que deverão ocorrer em Agosto.

Esta informação foi avançada pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), Manuel Pereira da Silva, que deixou ainda garantias aos jornalistas de que o funcionamento do órgão está já em pleno de forma a garantir a realização das eleições sem problemas.

Sobre o edifício da CNE hoje inaugurado (ver notícias do Novo Jornal nos links disponibilizados da parte de baixo desta página) por João Lourenço, avança a Angop, este foi construído numa área de cerca de 10.900 metros quadrados, o edifício é marcado por linhas arquitectónicas modernas, preservando a sua fachada original, com a conservar o património histórico da cidade capital, Luanda.

No piso zero está a área de apoio administrativo geral, o auditório e o refeitório, no primeiro o Centro de Escrutínio Nacional com capacidade para 836 postos de trabalho e áreas de apoio.

O segundo piso acomoda 16 gabinetes de trabalho para comissários e 76 áreas para atender o funcionamento de diversas direcções, ao passo que o terceiro alberga o gabinete do presidente da CNE, a sala do plenário, com 46 lugares, e respectivas áreas de apoio.

O parque de estacionamento para 97 viaturas está na parte exterior do edifício, cuja construção começou em Setembro de 2020.