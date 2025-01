Empresa da Omatapalo criada nos EUA e Governo angolano assinam memorando de entendimento que vai permitir exportação de energia eléctrica para a RDC

O Chefe de Estado angolano autorizou a assinatura de um memorando de entendimento entre o Ministério da Energia e Águas e a Omatapalo Inc, empresa constituída ao abrigo da Lei de Delaware (um paraíso fiscal), nos Estados Unidos da América, com vista à construção e operação de um interconector de electricidade de 200 kV, entre Mbanza Kongo, na província do Zaire, e Kwilu, na província do Congo Central, na República Democrática do Congo (RDC).