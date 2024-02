FPU: Líder da UNITA garante que quem sonha com terceiro mandato para a Presidência "vai dormir solteiro", Chivukuvuku diz que a corrupção "ficou mais sofisticada"

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse esta-sexta-feira, 23, na abertura da primeira reunião ordinária da comissão directiva provisória do PRA-JA Servir Angola, no âmbito da Frente Patriótica Unida (FPU), que quem tem o sonho do terceiro mandato para a Presidência do País "vai dormir solteiro". Abel Chivukuvuku, falando sobre a situação económica do País, afirmou que "a má governação é sistemática" e a corrupção "ficou mais sofisticada" e está mais camuflada.