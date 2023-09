Ex-ministra da Justiça portuguesa, familiar de vítimas do 27 de Maio, "arrancou" uma audiência privada com João Lourenço. Encontro, segundo fontes do NJ, esteve aquém das expectativas de Francisca Van-Dúnem. Famílias das vítimas do fatídico conflito ponderam recorrer a instâncias internacionais para exigir de Luanda explicações sobre "ossadas erradas".

Longe dos holofotes dos media, João Lourenço e Francisca Van-Dúnem mantiveram, numa terça-feira, 05 de Setembro do presente ano, um privado encontro no Palácio Presidencial, em Luanda, com o assunto sobre as ossadas das vítimas do 27 de Maio, mormente as de José Van-Dúnem e da mulher, Sita Valles, a dominar a reunião.

Fontes do Novo Jornal, que conhecem os detalhes do encontro, informam que o balanço da audiência acabou por se revelar frustrante para as expectativas da ex-ministra da Justiça portuguesa, que pretendia sair do encontro com informações concretas sobre os resultados negativos dos exames paralelos feitos por médicos forenses europeus às ossadas tidas pela CIVICP como sendo de vítimas do 27 de Maio. O assunto pode estar a caminho da ONU, apurou o NJ.

